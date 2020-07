Stand: 27.07.2020 13:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lange Wartezeiten bei Kfz-Zulassungsstellen in SH

Die Kfz-Zulassungsstellen im Norden sind zurzeit am Limit. Wegen der Corona-Maßnahmen wurden monatelang kaum Termine vergeben. Auch jetzt noch müssen Kunden teilweise wochenlang auf einen freien Termin warten, um ihr neues Auto, Motorrad oder Wohnmobil anzumelden. Grund: In den Kfz-Zulassungen sollen sich keine Warteschlangen bilden, damit Abstandsregeln eingehalten werden können. Dadurch warten die Bürger nun Zuhause.

Reguläre Termine sind rar

In Kiel gibt es online reguläre Termine erst wieder Anfang September und im Kreis Pinneberg Ende August. Der Kreis Schleswig-Flensburg sagt, es dauere dort nur bis zu acht Tage, um einen Termin zu bekommen. Alternativ könnten ausgefüllte Unterlagen in eine Zulassungsbox eingeworfen werden. Binnen einer Woche würden diese Fälle bearbeitet und die Dokumente könnten dann - mit Termin - abgeholt werden.

Viele Termine platzen

In einigen Zulassungsstellen platzen 30 bis 40 Prozent aller Termine, weil Kunden einfach nicht kommen und auch nicht absagen. Das ist zum Beispiel im Kreis Pinneberg und in Lübeck der Fall. Würden die Termine rechtzeitig storniert werden, könnten andere Kunden einspringen und es würde schneller gehen, sagen Verwaltungsmitarbeiter. Teilweise werden private Termine wohl auch in sozialen Medien weiterverkauft. Erste Behörden lassen sich deshalb Personalausweise zeigen.

Um des Terminproblems Herr zu werden, werden in Stormarn, Rendsburg-Eckernförde und Lübeck gerade zusätzliche Mitarbeiter eingearbeitet. Aber das dauere, so die Sprecher. Zusätzlich stellen die Städte Kiel und Lübeck sowie der Kreis Stormarn früh morgens ein Termin-Update auf ihre Internetseiten. Ausgefallene Termine können dann spontan übernommen werden. Das sind allerdings nur sehr wenige. Als Alternative können Kunden auch in nicht so stark ausgelasteten Bürgerbüros - falls vorhanden - nach Terminen schauen. Außerdem sagen Behördensprecher, Kunden mit bereits ausgefüllten Unterlagen, würden Abläufe zusätzlich beschleunigen.

