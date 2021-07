LNG-Terminal: Gegner campen im Brunsbütteler Bürgerpark Stand: 29.07.2021 05:00 Uhr Am kommenden Sonnabend wollen zahlreiche Gegner des geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel demonstrieren. Weil sie zum Teil von weiter weg kommen, zelten die ersten bereits in einem Camp im Bürgerpark.

von Oliver Kring

Das Bündnis "Ende Gelände" fordert einen sofortigen Gas-Ausstieg. Ihre Begründung: Erdgas stoße neben CO2 auch klimaschädliches Methan-Gas aus. Deshalb protestieren zahlreiche Bündnis-Anhänger am Sonnabend gegen das geplante Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Nach Angaben der Veranstalter werden über 1.000 Menschen erwartet.

Das Motto des Bündnisses lautet: "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge". Mehrere Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen, Klimagruppen – darunter die Fridays-for-Future-Bewegung - und weitere Jugendverbände wollen zusammen mit "Ende Gelände" bei der Demonstration am Sonnabend ihre Kritik an dem Vorhaben unterstreichen.

Die ersten Teilnehmer der Protestaktion sind bereits am Mittwoch eingetroffen. Etwa 50 Zelte sind auf dem Gelände des Parks zu sehen. Hinzu kommen Versorgungszelte der Veranstalter sowie Dusch-/WC-Parzellen aus Holz, Wasserstellen und große Solarmodule zur Stromversorgung. Der Kreis Dithmarschen hat nach eigenen Angaben im Bürgerpark Brunsbüttel ein Camp mit bis zu 2.000 Teilnehmern nach dem Versammlungsgesetz erlaubt.

Polizei-Camp am anderen Elbufer

Die Polizei wiederum hat in Brokdorf (Kreis Steinburg) ein Containerdorf eingerichtet und ist nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften aus Schleswig-Holstein, anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz. Dort auf dem Gelände einer Eissporthalle sollen die Kräfte sowie die Einsatzfahrzeuge untergebracht werden, um für die Proteste am Sonnabend vorbereitet zu sein.

LNG-Terminal soll Flüssiggas von Schiffen aufnehmen und verteilen

Das Flüssigerdgas-Terminal soll in der Nähe eines Chemie-Parks am Elbehafen in Brunsbüttel entstehen. Das tiefgekühlte, flüssige Erdgas, auch LNG (Liquide Natural Gas) genannt, soll nach den Vorstellungen der Firma German LNG Terminal unter anderem per Schiff angelandet und über das Terminal sowohl auf andere Schiffe verteilt, als auch auf spezielle LKW für Transporte innerhalb Deutschlands geladen werden. Bei Bedarf soll es auch den nahegelegenen Chemiepark versorgen.

Betreiber will Austausch mit Interessierten - und Kritikern

Eine Sprecherin von German LNG Terminal teilte zur geplanten Demonstration auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein schriftlich mit: "Die German LNG Terminal GmbH steht seit Beginn an für einen Austausch mit allen Interessierten (…) - auch mit Kritikern (…), und wir rufen jeden auf, sich daran konstruktiv zu beteiligen. Bereits in der Vergangenheit haben wir uns für den Austausch mit unseren Kritikern eingesetzt. (…) Darüber hinaus führen wir Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu unseren Plänen für ein Terminal in Brunsbüttel auf lokaler Ebene und darüber hinaus durch."

Beginn der Demo am Sonnabend um 12 Uhr

Der Beginn der Demonstration ist für 12 Uhr geplant. Dann wollen die Terminal-Gegner vom Bürgerpark zum Elbehafen ziehen und nach eigenen Angaben die Zufahrten zum Chemie-Park mit gezielten Aktionen blockieren. Im Anschluss ist in der Nähe eine Kundgebung am künftigen Standort des geplanten LNG-Terminals vorgesehen.

