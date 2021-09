Kubicki: Laschet wird diese Woche vermutlich nicht überstehen Stand: 28.09.2021 18:07 Uhr Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der CDU bei der Bundestagswahl vermutet Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, dass sich CDU-Spitzenkandidat Laschet nicht mehr lange halten kann.

Die CDU hat bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte geholt. Die Partei erreichte mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet 24,1 Prozent. Erste Parteiangehörige fordern nun personelle Konsequenzen. Und auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, meint: "Ich vermute mal, dass Armin Laschet diese Woche nicht überstehen wird, weil die öffentlichen Beeinträchtigungen von ihm massiv sind - die immer stärker werden. Es gibt Rücktrittsforderungen jetzt zunächst von nachrangigen Persönlichkeiten. Das wird aber immer stärker."

Es gäbe jetzt einen Machtkampf um den Fraktionsvorsitz. Seine Autorität werde öffentlich in Frage gestellt, so Kubicki weiter. "Ich kann mir schwer vorstellen, wie er mit einer Union, die nicht komplett zu 100 Prozent hinter ihm steht, die Herausforderungen der nächsten Tage überstehen will", sagt der FDP-Politiker weiter. Auch die Wahrscheinlichkeit eines Jamaika-Bündnisses hält Kubicki nicht mehr für sehr wahrscheinlich. Durch den Machtkampf in der Union sei diese eher gesunken als gestiegen.

Frage um Fraktionsführung

Heute trifft sich die Union in Berlin zur Fraktionssitzung im Bundestag. Die Frage, wer neuer Fraktionschef wird, könnte dabei zur Machtprobe werden. Denn ginge es nach Laschet, würde Fraktionschef Ralph Brinkhaus das Amt zunächst nur kommissarisch weiterführen - um sich selbst alle Optionen offen zu halten.

