Krisensitzung zu Problemen in LEG-Wohnungen in Kiel-Gaarden Stand: 09.03.2023 08:11 Uhr Schimmel in den Wohnungen, Ratten in den Straßen, falsche Nebenkostenabrechnungen und ungepflegte Grünanlagen - die Liste der Vorwürfe an das Wohnungsunternehmen LEG ist lang. Gestern Abend hat der Ortsbeirat Kiel-Gaarden zu dem Thema getagt.

Gut 100 Menschen sind zur Ortsbeiratssitzung in der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel-Gaarden zusammengekommen. Viele von ihnen sind Mieter in Wohnungen der LEG und haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen. Sie beklagen unzumutbare Mietverhältnisse in den Wohnungen des Konzerns. Drei Vertreter des Düsseldorfer Immobilienunternehmens stellten sich den Vorwürfen im Rahmen der Sitzung und diskutierten mit den Mietern über mögliche Verbesserungen. Die Stimmung seitens der Mieter war oft aufgebracht: Die Vorwürfe reichen von Schimmel- und Rattenbefall bis hin zu falschen Nebenkostenabrechnungen.

Die LEG verspricht Besserung

Die LEG gab Fehler gegenüber den Mietern zu. Die Kommunikation mit den Mietern soll verbessert und falsche Abrechnungen korrigiert werden. Volker Wiegel, Vorstandsmitglied der LEG, sagte dazu: "Die Hauptpunkte sehe ich wirklich in der mangelnden Verlässlichkeit. Dass wir Sachen aufgenommen haben, aber dann keine Rückmeldung kam. Dass wir Schäden vermessen haben, es dann aber nicht weiter ging. Dass wir angefangen haben, Schäden zu bearbeiten, aber das Folgegewerk dann nicht kam. Und das ist leider etwas, was manchmal passiert. Hier ist das sehr geballt. Deswegen müssen wir uns das ganz genau anschauen."

Mieter aus Kiel-Gaarden sind enttäuscht

Florian Eggers, für die SPD im Ortsbeirat, ist das zu wenig: "Die LEG hat sich für ein börsennotiertes, milliardenschweres Unternehmen relativ schlecht verkauft. Man hat den Mietern Vorhaltungen gemacht, man hat sich viel entschuldigt, dass Dinge so schwer waren und man ja nichts machen konnte. Das ist für ein solch großes Unternehmen eigentlich ein Armutszeugnis." Auch die Mieter zeigten sich enttäuscht. Sie hätten sich konkretere Zusagen und eine deutliche Entschuldigung gewünscht. Sie fordern eine schnelle Behebung aller Mängel und fühlen sich von dem Unternehmen nicht ernst genommen. Im April will das Immobilienunternehmen LEG die Mieter in Kiel-Gaarden zu einer Versammlung einladen, um weitere Schritte im Dialog zu besprechen.

