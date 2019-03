Stand: 31.03.2019 17:30 Uhr

Karl-May-Spiele: Zielsicher daneben schlagen

von Tobias Senff

Vor den Tipis im Indian Village fliegen bereits die Fäuste. Männer und Frauen schlagen auf die Stuntleute ein. Nebenan vor dem Western-Store der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg versuchen andere, in kleinen Gruppen einen Kriegstanz in nur wenigen Minuten zu lernen. Rund 130 Bewerber gibt es. Sie kämpfen an diesem Nachmittag gegeneinander, um eine der insgesamt 35 Komparsenrollen in dem diesjährigen Stück "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" zu bekommen. Die schwierige Entscheidung, wer eine Rolle erhält, trifft unter anderem der Produktionsleiter. Stefan Tietgen begutachtet schon erste Teilnehmer und freut sich. "Es ist ja gut für uns, dass wir so eine große Auswahl haben", sagt er.

Auch als Statist konzentrieren

Die Teilnehmer müssen mit ihren gelben Casting-Bögen zu den vier Stationen. Als erstes wird ein Foto gemacht. Dann geht es weiter zu Steve Szigeti, dem Chef des Stuntteams: "Die ganze Bewegung, die Koordination haben wir im Blick. Wir achten sehr drauf, dass das Ganze für das Publikum die Situation darstellt, wie es sein sollte." Bewerberin Christin Koch aus Wankendorf (Kreis Plön) haut ihre Faust mit Schwung links am Kopf von Stuntman Laszlo Ujvari vorbei. Er ist seit zwölf Jahren am Kalkberg dabei. "Ich genieße es. Es ist hier eine große Familie hinter den Kulissen." Das Wichtigste ist seiner Meinung nach, konzentriert zu bleiben. "Ohne Konzentration passieren Fehler, auch Routine geht nicht." Deshalb schauen die Stuntleute genau, wer sich auf ihre Ansagen konzentriert und diese umsetzt.

Schlägertipps vom Profi

Nach ein paar zielsicheren Luftschlägen von Christin Koch ist es auch schon vorbei. Stuntchef Szigeti macht geheimnisvolle Bewertungszeichen auf die Rückseite ihres Bogens. "Es sind sehr viele neue Leute hier und alle haben die gleiche Chance. Sie müssen sich beweisen", sagt er. Ujvari zeigt schon dem nächsten Kandidaten, wie es nach einer guten Schlägerei aussieht, ohne jemanden zu treffen. Die Bewegungen oft zu wiederholen, stört ihn nicht. Innerhalb von einer halben Stunde hat sich bei den Stuntleuten eine richtige Warteschlange gebildet. Etwas anders sieht es beim Tanzen aus.

Schwere Leichtfüßigkeit beim Tanzen

Einige Wartende schauen sich die Choreografie von Katelijne Philips-Lebon an und üben an der Seite mit. "Ob man singt oder tanzt, es ist alles Theater." So erklärt sie, dass es auch bei einer Statistenrolle auf Ausstrahlung ankommt. "Sie müssen rhythmisch sein, sie müssen wissen, ob sie die Arme mitnehmen müssen, man muss auch nach oben gucken." Für Männer und auch einige Frauen ist das Tanzen eine besondere Herausforderung.

Philips-Lebon meint, es sei schade, "dass der Tanz in so vielen mitteleuropäischen Ländern noch nicht angekommen ist, bei Männern und Frauen." Aber zwischendurch fragt die Choreografin bei ein paar jungen Männern nach, ob sie tanzen oder Kampfsport machen würden. Schließlich hätten sie sich gerade gut bewegt. Dabei huscht ein freundliches Lächeln über ihr Gesicht.

Freude auf große Bühne

Philips-Lebon nimmt sich viel Zeit, teilt erst Achtergruppen und dann Vierergruppen ein. "Das ist sehr anstrengend, die dann alle zu vergleichen. Dann denke ich manchmal, die vorhin waren vielleicht doch besser." Sie hofft, alle fair beurteilt zu haben. Ihr Eindruck ist, dass sich die Statistenbewerber gut geschlagen haben. "Man merkt, sie haben Freude daran, sie wollen. Es ist ja nicht jedermanns Ding, zu tanzen. Ich glaube, sie freuen sich auch auf die Bühne hier." Nach rund anderthalb Stunden haben alle Bewerber bei Philips-Lebon vorgetanzt. Sie ist erleichtert. "Man muss sich schon konzentrieren. Ich hatte zwischendurch einen kleinen Ausfall, da mussten alle lachen. Das ist schon anstrengend. Das ist wie anderthalb Stunden Training."

Zeit und Leidenschaft sind gefragt

Die Warteschlange der Castingteilnehmer hat sich mittlerweile zur letzten Station im Indian Village verlagert. Am Saloon warten die Verantwortlichen der Karl-May-Spiele. Neben Regisseur Norbert Schultze Junior sitzt Produktionsleiter Tietgen. Sie schauen sich die ausgefüllten Zettel an und wollen noch ein paar Dinge wissen. Für den Komparsenjob brauchen die Teilnehmer nämlich viel Zeit. Fünf Wochen lang wird geprobt. Anschließend finden über einen Zeitraum von zehn Wochen jeweils sieben Vorstellungen von Donnerstag bis Sonntag statt. Dafür gibt es dann am Ende 3.500 Euro Gage.

Entscheidung fällt in einigen Wochen

Für Schauspielschüler Jan Nicolas Grupe aus Barsbüttel (Kreis Stormarn) wäre es ein Traum, eine Rolle zu bekommen. "Als Wildwestfan würde ich schon gerne in dieser Saison dabei sein, auch wenn das Tanzen schwierig war." Die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, Ute Thienel, macht den Bewerbern Lust auf die Aufgabe. "Ich verspreche ihnen unvergessliche Momente und eine Bereicherung für den Lebenslauf." In den kommenden Wochen will das Produktionsteam entscheiden, wer ab dem 29. Juni neben den Stars Alexander Klaws, Larissa Marolt und Raúl Richter am Kalkberg spielen darf.

