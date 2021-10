IG Metall demonstriert für sozialverträglichen Wandel der Industrie Stand: 29.10.2021 14:07 Uhr Als Teil einer bundesweiten Aktion demonstriert die IG Metall am Nachmittag auch in Schleswig-Holstein für einen sozialverträglichen Wandel in der Industrie.

Nach Angaben der IG Metall Küste haben sich rund 4.000 Gewerkschaftsmitglieder im norddeutschen Bezirk am bundesweiten Aktionstag beteiligt. Dabei ging es um die Umstellung auf eine klimafreundliche und stärker digital gesteuerte Erzeugung. Kundgebungen gab es unter anderem in Flensburg und Kiel. In der Landeshauptstadt diskutierten Gewerkschaft und Politik über die Situation beim Motorenhersteller Caterpillar. Der US-Konzern will den Standort mit 900 Beschäftigten in einem Jahr schließen.

Habeck plädiert für faire Ausschreibungen

In Flensburg war als Redner der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck mit dabei. Etwa 200 Zuhörer versammelten sich am Mittag an der Flensburger Schiffbau Gesellschaft. Habeck betonte die Chancen der Werft bei der Erneuerung der bundeseigenen Flotte und plädierte für faire Ausschreibungen. Bei einem Marineauftrag war die Werft zuvor nicht gefragt worden. Der SSW-Abgeordnete Stefan Seidler sowie einige Kommunalpolitiker unterstützten Habecks Forderung vor Ort.

Michael Schmidt von der IG Metall ist es wichtig, dass Mitarbeiter in der Region qualifiziert werden - etwa bei neuen Antrieben, klimaneutraler Produktion und in der Digitaltechnik. Hier müsse der Staat investieren.

Forderung: Verzicht auf Entlassungen

Die IG Metall fordert den Verzicht auf Entlassungen in der Transformation, eine Perspektive für zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine Qualifizierungsoffensive und sichere Ausbildung vor Ort. Bis zum Jahr 2030 seien öffentliche Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro nötig.

Die größte bezirkliche Aktion gab es in Bremen: Auf drei parallelen Kundgebungen vor Airbus, ArcelorMittal und Daimler forderten die Gewerkschafter, bei der Umstellung der Industrie, die Interessen der Beschäftigten in den Mittelpunkt zu stellen.

