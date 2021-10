Grüne in SH wohl mit weiblicher Doppelspitze zur Landtagswahl Stand: 26.10.2021 10:06 Uhr Bei den Grünen in Schleswig-Holstein zeichnet sich für die Landtagswahl im Mai 2022 eine weibliche Doppelspitze ab - mit Finanzministerin Heinold und Landtags-Vizepräsidentin Touré.

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sollen Finanzministerin Monika Heinold und Landtags-Vizepräsidentin Aminata Touré die Grünen in den Wahlkampf der Landtagswahl im Mai 2022 als Spitzenkandidatinnen führen. "Das war ein schönes Fotoshooting gestern :)", twitterten beide am Dienstag - zusammen mit einem gemeinsamen Foto.

Doppelspitze heißt in diesem Fall, dass Monika Heinold auf Platz eins kandidiert. Offiziell soll die Kandidatur in der kommenden Woche verkündet werden.

Eka von Kalben, Fraktionschefin der Grünen im Landtag sprach von einem positiven Signal. Die Doppelspitze verbinde genau das, was man im Moment brauche: eine erfahrene Ministerin, die für die Grünen eine Bank sei und einen Aufbruch durch eine neue Generation. Aminata Touré sei ein ausgesprochenes Politiktalent, so von Kalben weiter. Wenn es so käme, sei es ein richtig gutes Angebot an die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

Albrecht galt lange als Spitzenkandidat

Am Vorabend hatte Umweltminister Jan Philipp Albrecht bestätigt, dass er an die Spitze der Heinrich-Böll-Stiftung wechseln will. Er galt lange als potenzieller Spitzenkandidat für die Landtagswahl, eventuell in einer Doppelspitze mit Touré. Entscheidend war letztlich die lange offen gebliebene Frage, ob sich Heinold zum Weitermachen entschließt oder nicht.

