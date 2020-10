Glasperlenspiel und Hermes House Band beim 20. SH Netz Cup Stand: 05.10.2020 16:22 Uhr Auch in diesem Jahr steigt das härteste Ruderrennen der Welt inklusive Rahmenprogramm - unter speziellen Hygienevorgaben. Der NDR ist beim SH Netz Cup in Rendsburg dabei.

Von der Corona-Pandemie lassen sich die Ruderer nicht aufhalten: Das eigentlich für August geplante Sportevent soll nun vom 16. bis 18. Oktober steigen. Es ist bereits der 20. Rudermarathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Maßgeblich für das Event sind die behördlichen Hygieneregeln. Wie in den vergangenen Jahren begleiten die NDR Programme den SH Netz Cup mit Berichten, Reportagen und Interviews aus Rendsburg. Neben den zahlreichen Wettbewerben besticht die Veranstaltung seit Jahren durch ein vielseitiges Bühnenprogramm. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin sind live vor Ort und haben Glasperlenspiel und die Hermes House Band im Gepäck.

AUDIO: SH Netz Cup: Härtestes Ruderrennen der Welt findet statt (1 Min)

Das Programm auf der NDR Bühne

Am Freitag, 16. Oktober, holen die Programme die Band Glasperlenspiel aus Stockach in Baden-Württemberg auf die große NDR Bühne. Bekannt wurde das Pop-Duo bereits im Jahr 2011, als es mit seiner Debüt-Single "Echt" die Charts stürmte. Mit "Geiles Leben" gelang Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg vor fünf Jahren ein regelrechter Sommerhit. Der Song erhielt zwei Platin-Auszeichnungen und stand länger als ein Jahr ununterbrochen in den deutschen Charts.

Am Sonnabend, 17. Oktober gibt es auf der NDR Bühne alles, was man für eine gelungene Party braucht: gute Laune und die Hermes House Band. 1997 stürmten die drei Niederländer mit "I will survive" die europäischen Hitlisten. Der Durchbruch in Deutschland gelang ihnen mit "Country Roads" - und auch auf NDR Bühnen hat die Band in den vergangenen Jahren mehrfach für Riesenstimmung gesorgt.

Die Konzerte von Glasperlenspiel und der Hermes House Band starten jeweils um 20 Uhr.

Wichtige Informationen und Hinweise

Aufgrund der Hygienebestimmungen und Auflagen sind die Plätze live vor Ort begrenzt. Ein Besuch ist nur nach vorheriger Anmeldung über das Registrierungsportal auf der Webseite möglich. Besucher des Veranstaltungsgeländes müssen die geltenden Hygiene-Regeln beachten und sich zudem ein- und auschecken. Beim Betreten und Verlassen des Geländes über das Check-In-Zelt werden der bei der Registrierung zugeschickte QR-Code sowie ein gültiges Ausweisdokument benötigt.

Damit trotz der begrenzten Live-Zuschauerzahl möglichst viele Interessierte in den Genuss des NDR Bühnenprogramms kommen, werden die Konzerte auch im Netz zu sehen sein - auf ndr.de/sh kann man jeweils ab 20 Uhr dabei sein. Das Rennen selbst können die Besucher am Sonntag im Kreishafen live auf der großen Videowand neben der NDR Bühne verfolgen.

