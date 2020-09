Stand: 25.09.2020 14:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fridays for Future: Klima-Demos von Pellworm bis Fehmarn

Es ist der sechste globale Klimastreik - zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie gehen weltweit vor allem junge Menschen wieder auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Unter dem Motto "#Kein Grad weiter!" waren allein in Schleswig-Holstein an 20 Orten Demonstrationen angekündigt - von Westerland auf Sylt, Wyk auf Föhr, Itzehoe, Helgoland, Elmshorn, Kiel, Lübeck, Flensburg bis nach Fehmarn war zu Aktionen und Kundgebungen aufgerufen worden. Eine der ersten Proteste war eine "Bade-Demo" auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) am Freitagmorgen. Unter dem Motto "Uns steht das Wasser bis zum Hals" gingen einige Unerschrockene in die Nordsee, um darauf aufmerksam zu machen, womit Pellworm konfrontiert wird, wenn der Meerespiegel steigt.

Fahrraddemo nach Elmshorn

Um 9 Uhr dann machte sich eine Fahrraddemo von Uetersen auf den Weg nach Elmshorn (Kreis Pinneberg). Dort demonstrierten Schüler in der Elmshorner Innenstadt. Auch in Pinneberg demonstrierten Schüler. Unter anderem in Kiel und Lübeck starteten die Proteste am Mittag.

Die Demonstranten fordern die Politiker auf, dafür zu sorgen, dass die Erderwärmmung eingedämmt wird. Außerdem weisen die Schüler darauf hin, wie eng Klima und das Thema Gesundheit zusammenhängen. Sie sagen: Wärme und Trockenheit begünstigen Allergien, die Ausbreitung von Schädlingen und Herz-Kreislauf Erkrankungen.

