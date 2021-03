Flensburg: Urteil erwartet nach Überfall auf Prostituierte Stand: 31.03.2021 05:00 Uhr Am Landgericht in Flensburg wird heute das Urteil im Prozess gegen drei Männer erwartet. Sie sollen in Flensburg Prostituierte bedroht und beraubt haben.

Heute Nachmittag soll am Landgericht Flensburg das Urteil im Prozess gegen drei Männer verkündet werden, die in Flensburg Prostituierte überfallen und beraubt haben sollen. Einer der Angeklagten hatte zum Prozessauftakt zugegeben, beteiligt gewesen zu sein. Die Männer sollen laut Staatsanwaltschaft im Dezember 2019 in drei Fällen in wechselnder Beteiligung gewaltsam in sogenannte Modellwohnungen eingedrungen sein. Dort sollen sie Prostituierte mit einer geladenen Schreckschusspistole zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben.

Verhandlungen in der Akademie Sankelmark

Zweimal blieb es beim Versuch. Der älteste der drei Männer ist zudem wegen der Vergewaltigung einer Prostituierten angeklagt. Wegen der Vielzahl der Teilnehmer wurde die Verhandlung in die Räumlichkeiten der Akademie Sankelmark in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) verlegt. Bevor ein Urteil verkündet wird, haben die Angeklagten noch die Gelegenheit, sich zu äußern.

