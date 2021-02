Feuer in Mehrfamilienhaus in Pinneberg

Stand: 17.02.2021 12:12 Uhr

In einem Mehrparteienhaus in der Wittekstraße in Pinneberg ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kamen drei Menschen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.