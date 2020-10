Fehmarnbelttunnel: Neue Runde vor Gericht Stand: 06.10.2020 16:20 Uhr Die Stadt Fehmarn hat Einwände gegen die Pläne zum Brandschutz im Tunnel, ein Landwirt klagt wegen Enschädigung. Das Bundesverwaltunsgericht in Leipzig will Anfang November ein Urteil verkünden.

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt seit heute über weitere Klagen gegen den umstrittenen Fehmarnbelttunnel. Zunächst ging es um die Klage der Stadt Fehmarn, die sich vor allem gegen die Planungen für den Brandschutz richtet. Die Stadt hält ihre Freiwillige Feuerwehr für überfordert, wenn diese auch für den Brandschutz in dem Tunnel verantwortlich sein soll. Allerdings ist seit Mitte September klar, dass Fehmarn zwar zuständig ist, aber auch durch das Land von den Kosten entlastet werden muss. Dazu soll bis Ende September 2021 eine gesetzliche Regelung erlassen werden. Die Planer haben heute außerdem zugesichert, dass mit dem Bau des Tunnels erst begonnen werden darf, wenn es ein gemeinsam abgestimmtes Rettungs- und Notfallkonzept gibt.

Urteil Anfang November erwartet

Die Stadt Fehmarn befürchtet zusätzlich, dass während der Bauphase der Tourismus beeinträchtigt werden könnte. Desweiteren geht es vor dem Bundesverwaltungsgericht heute um die Klage eines Landwirts, dessen Grundstücke für den Tunnelbau in Anspruch genommen werden. Die Leipziger Richter haben sich schon in den vergangenen beiden Wochen mit dem Fehmarnbelttunnel befasst. Auch zwei Umweltverbände und mehrere Fährunternehmen klagen gegen das deutsch-dänische Milliardenprojekt. Am 3. November will das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil verkünden.

Der Tunnel zwischen Fehmarn und Lolland ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa: 18 Kilometer lang, ursprünglich mit 5,6 Milliarden Euro Kosten geplant - inzwischen sind es knapp acht Milliarden, die die Dänen alleine tragen wollen. Die deutsche Seite muss allerdings ihr Straßen- und Eisenbahnnetz für etwa zwei Milliarden Euro ausbauen.

