Erste Booster in neuen Impfstellen in SH schon ab Freitag Stand: 24.11.2021 14:16 Uhr Gesundheitsminister Garg hat mitgeteilt, dass bis zum 6. Dezember 26 neue Impfstellen in SH eingerichtet sein werden. Terminbuchungen sind ab morgen möglich, erste Impfungen bereits am Freitag.

Heiner Garg (FDP) sagte, aktuell nehme die Impfbereitschaft in Schleswig-Holstein deutlich zu, was für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gelte. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung. In den 26 neuen Impfstellen sollen insgesamt etwa 60 Impflinien eingerichtet werden. Geplant ist laut Garg, dafür eine halbe Million Termine zu vergeben. Wenn möglich, so Garg, werde dieses Angebot noch ausgeweitet, es sei genügend Impfstoff für alle vorhanden. "Das Impfen ist nach wie vor der beste Weg, einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden", betonte Garg.

1,35 Millionen Menschen in SH brauchen noch den Booster

Bei der Impfkampagne baut das Gesundheitsministerium weiterhin auch auf die Impfungen durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Land. Von denen beteiligen sich laut der Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Monika Schliffke, zurzeit etwa 1.400 Praxen. Nach ihren Worten müssen noch 1,35 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner geboostert werden.

Terminbuchung für alle ab dem 2. Dezember

Mit den neuen Impfstellen sollen Hausärzte entlastet werden. In den vergangenen Wochen hatte es lange Schlangen bei offenen Impfaktionen gegeben. Ab morgen, 10 Uhr, können zunächst Menschen, die 60 Jahre und älter sind, einen Termin auf impfen-sh.de buchen - ab dem 2. Dezember, 10 Uhr, auch alle anderen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz und auch die Krankenhaus-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigen weiter. Neben den seit Montag geltenden neuen Corona-Regeln liegt deshalb das Hauptaugenmerk der Corona-Strategie weiterhin auf den Impfungen.

