Erneut Warnstreiks: Viele Kitas in SH bleiben heute geschlossen Stand: 07.03.2023 20:20 Uhr Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind heute zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Kindertagesstätten, aber auch soziale Einrichtungen. Demonstrationen und Kundgebungen gibt es unter anderem in Neumünster und Lübeck.

Zum internationalen Frauentag rufen die Gewerkschaften ver.di und Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu Arbeitsniederlegungen auf. Schwerpunkt ist der Sozial- und Erziehungsdienst. Daher werden heute viele Kindertagesstätten geschlossen bleiben oder nur eingeschränkt öffnen. Auch Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen, zum Beispiel Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter oder Beschäftigte der Jugendämter, sollen nicht arbeiten. Welche Einrichtungen im einzelnen betroffen sind, konnte die Gewerkschaft ver.di auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht sagen, da die Beschäftigten selbst entscheiden, ob sie sich am Streik beteiligen. Eltern seien aber bereits informiert worden, wenn die Kita ihrer Kinder am Mittwoch geschlossen bleibt.

Regionaler Streiktag in Neumünster

Aktionen sind laut ver.di unter anderem in den Regionen Kiel, Lübeck, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Büdelsdorf, Flintbek, Molfsee, Norderstedt, Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg geplant. In Neumünster ist ein regionaler Streiktag der Erzieherinnen und Erzieher angekündigt, dort sollen unter anderem mehrere städtische Kitas geschlossen bleiben. Es schließen sich jedoch auch Bereiche wie Feuerwehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr an. Annette Falkenberg, stellvertretende Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Schleswig-Holstein Süd-West, rechnet mit rund 500 Streikenden in der Stadt. In Kiel und Rendsburg streiken Erzieherinnen und Erzieher. Für die GEW liegen die Schwerpunkte in Kiel und Heide.

Mehrere Demonstrationen in Lübeck

In Lübeck sind neben sozialen Einrichtungen und Kitas beispielsweise die Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe, das Service-Center der Stadt, die Verwaltung oder das Wasser- und Schifffahrtsamt betroffen. Ab 9 Uhr ist zunächst ein Fahrradaufzug vom Mühlentor durch die Innenstadt bis zum Holstentorplatz geplant. Dort beginnt dann ein weiterer Demonstrationszug zu Fuß über Puppenbrücke und Lindenteller zurück zum Holstentorplatz mit Umrundung des Holstentors. Anschließend gibt es am Mittag eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus. Am frühen Abend gegen 17.30 Uhr startet eine weitere Demonstration zum Frauentag, die Teilnehmenden ziehen vom Klingenberg ebenfalls durch die Innenstadt zum Parkplatz der Musik- und Kongresshalle, wo es gegen 19.30 Uhr eine Abschlusskundgebung gibt.

Zeichen für Gleichberechtigung am Frauentag

Der Warnstreik ist laut Gewerkschaften eine Reaktion auf das aus ihrer Sicht unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. "Die Wut unserer Kolleginnen und Kollegen wächst", sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet bislang eine Entgelterhöhung von fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Gleichzeitig soll mit dem Warnstreik am Frauentag ein Zeichen für Gleichberechtigung und bessere Bezahlung von Frauen gesetzt werden - 80 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind laut ver.di weiblich. Ver.di streike "ganz bewusst am internationalen Frauentag, damit sichtbar wird, dass die Frauenberufe eben immer noch deutlich schlechter bezahlt werden als die Männerberufe", sagt Annette Falkenberg von ver.di. Ebenso brauche es eine Aufwertung von Berufen wie dem Rettungsdienst, der kommunalen Müllabfuhr, "also die Menschen, die ja auch tagtäglich durch ihre Arbeit dafür sorgen, dass wir alle gut leben können", so Falkenberg.

