Dräger und Gewerkschaft einigen sich auf Sparplan

Der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Dräger hat sich in Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Demnach darf das Unternehmen in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Mitarbeitern kündigen. Nach Angaben der IG Metall soll ein Großteil der Arbeitsplätze aber dadurch wegfallen, dass freiwerdende Stellen - wie zum Beispiel durch Erreichen der Rente - nicht neu besetzt werden.

Für die Gewerkschaft ist das Eckpunktepapier ein Erfolg: Dräger habe ursprünglich geplant, bis zu 150 Arbeitsplätze abzubauen. Damit seien 100 Stellen gerettet worden, erklärte ein Sprecher der IG Metall. Die Mitarbeiter verzichten außerdem auf Tariferhöhungen. Grund für die Einsparungen sind unter anderem stärkere Konkurrenz und Handelskonflikte. In den kommenden drei Jahren will Dräger 120 Millionen Euro netto einsparen.

Firma beschäftigt weltweit gut 14.000 Mitarbeiter

Dräger hatte die Kostensenkungen aufgrund der schwachen Ergebnisentwicklung Ende August angekündigt. So solle das Unternehmen wieder effizienter werden. Dräger selbst sieht eine Ursache für das Hineinrutschen in die roten Zahlen in gestiegenen Kosten für den Vertrieb, aber auch in der größer werdenden Konkurrenz im Medizintechnikbereich.

Die Firma beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter. "Die nächsten drei Jahre sind sehr wichtig", sagte Vorstandsboss Stefan Dräger NDR Schleswig-Holstein: "Ich hoffe sehr, dass wir die Belegschaft und die Arbeitnehmervertreter dafür gewinnen können."

Die Arbeitnehmer hatten bereits angeboten, auf Lohn zu verzichten, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern.

