Diako Flensburg: Teil der Frauenklinik soll offenbar schließen Stand: 07.02.2023 13:24 Uhr Das insolvente Flensburger Diako-Krankenhaus kommt nicht zur Ruhe. Nach einer NDR Schleswig-Holstein vorliegenden internen Vereinbarung soll entgegen der bisherigen Ankündigung offenbar doch ein Teil der Frauenklinik geschlossen werden.

Demnach könnte schon Ende Mai die Gynäkologie wegfallen. In dem Schreiben heißt es, dass die "Leistungserbringung auf den Teilfachbereich Geburtshilfe eingeschränkt" werden soll. Geburten werden demzufolge in der Diako weiter möglich sein, aber Frauen mit Brustkrebs oder anderen gynäkologischen Notfällen können dann in dem Krankenhaus nicht mehr behandelt werden.

Unruhe und Ärger unter den Mitarbeitenden

Das drohende Aus für das Brustzentrum und die Chemotherapie-Ambulanz sorgt unter den Mitarbeitenden für Unruhe. Eine Ärztin sagte NDR Schleswig-Holstein, sie fühle sich angelogen und verkauft. Dazu gehöre auch die Kündigung des leitenden Oberarztes der Frauenklinik. Diese Entscheidung werfe einige Fragen auf. Die Geschäftsführung der Diako war für eine Stellungnahmen bisher nicht erreichbar.

Arbeitsplatzverluste am Donnerstag verkündet

Am vergangenen Donnerstag hatten die Beschäftigten des insolventen Krankenhauses erfahren, dass zunächst 43 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Arbeitsplatz verlieren - darunter Ärztinnen und Ärzte sowie Schreib- und Hilfskräfte. Die Klinikleitung bietet ihnen an, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Sie erhalten dann bis zu 85 Prozent ihres bisherigen Gehalts und haben einige Monate Zeit, sich zu qualifizieren und einen neuen Job zu suchen.

