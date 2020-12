Corona-infizierter Seemann gestorben - keine weiteren Fälle Stand: 18.12.2020 08:36 Uhr Auf dem Frachtschiff "Yeoman Bank" hat es einen Todesfall gegeben: Ein Seemann, der sich mit Corona infiziert hatte, ist gestorben. Nun liegen weitere Testergebnisse der Crew vor.

Das Schiff liegt zurzeit in Brunsbüttel. Dort wurde dem Frachter ein Notliegeplatz im Elbehafen zugewiesen. Nach Angaben eines Kreissprechers wurden gestern alle 27 Besatzungsmitglieder auf das Virus getestet. Demnach wurde bei zehn Seeleuten keine Corona-Infektion festgestellt, die restlichen Ergebnisse sollen heute folgen.

Seemannsmission betreut die Crew

Die Besatzung darf das Schiff nicht verlassen. Die Seemannsmission Brunsbüttel kümmert sich um die Crew. Man wolle die Seeleute mit Lebensmitteln versorgen und auch psychologisch betreuen, so ein Sprecher. Das Löschen der Ladung und die Weiterfahrt des Frachters ist bis auf weiteres untersagt. Der Frachter war auf dem Weg von Großbritannien nach Brunsbüttel, als es dem Crewmitglied plötzlich schlecht ging. Andere Crewmitglieder hätten noch versucht, ihn zu reanimieren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein per Hubschrauber an Bord gebrachter Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Warten auf die Testergebnisse

Sollten alle Besatzungsmitglieder negativ getestet werden, könne der Frachter entladen werden und wieder auslaufen, so ein Sprecher des Havariekommandos Cuxhaven. Im Falle auch nur eines positiven Testergebnisses müsse eventuell die gesamte Crew ausgetauscht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2020 | 08:00 Uhr