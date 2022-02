Corona in SH: Diese neuen Regeln gelten ab heute Stand: 09.02.2022 05:00 Uhr Die Omikron-Welle sorgte zuletzt für zahlreiche Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein. Allerdings blieb die Auslastung der Krankenhäuser verhältnismäßig überschaubar. Die Landesregierung lockert deshalb die Auflagen.

Es solle ein vorsichtiger Schritt sein in Richtung Normalität, sagte Ministerpräsident Daniel Günther, als er die Lockerungspläne in der vergangenen Woche vorgestellt hatte. Obwohl Omikron ansteckender sei, hätte sich herausgestellt, dass es auch weniger gefährlich sei. Die Lage an den Krankenhäusern hätte man im Griff, meinte der Ministerpräsident.

Deshalb gelten seit heute neue Regeln, die vor allen Lockerungen im Einzelhandel umsetzen. Es gibt allerdings auch Erleichterungen für die Gastronomie und Veranstaltungen.

2G im Einzelhandel entfällt

Im Einzelhandel entfällt die 2G-Regel. Das heißt, dass auch Ungeimpfte wieder überall einkaufen dürfen. Allerdings bleibt die Maskenpflicht sowohl für die Beschäftigten als auch für Kundinnen und Kunden bestehen. Das Gleiche gilt auch für sogenannte Läden mit Dienstleistungen ohne Körperkontakt. Das sind beispielsweise Reisebüros, Mobilfunkgeschäfte, Änderungsschneidereien oder Autovermietungen.

Der Handelsverband Nord hatte die Neuregelung erfreut aufgenommen. Geschäftsführerin Mareike Petersen meinte, dass die Entscheidung, 2G im Einzelhandel zu kippen, folgerichtig sei.

In der Gastronomie entfällt die Sperrstunde

Für die Gastronomie entfällt lediglich die bislang geltende Sperrstunde ab 23 Uhr. Das heißt, dass Restaurants, Kneipen und Co. ihre Gäste nicht mehr vor die Tür setzen müssen. Allerdings bleiben 2G-Plus und die Maskenpflicht im Innenbereich weiter bestehen.

Dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Schleswig-Holstein ist das zu wenig. Der Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis sagte, dass die Gäste keine Lust auf 2G-Plus hätten. "Dadurch haben die Betriebe keinen Umsatz, müssen Mitarbeiter entlassen", meinte Scholtis. Der Wegfall der Sperrstunde würde dieses Problem nicht lösen.

Mehr Teilnehmer auf Veranstaltungen erlaubt

Gelockert wird auch die maximale Teilnehmerzahl auf Veranstaltungen. In geschlossenen Räumen dürfen unter Einhaltung der 2G-Regel grundsätzlich 500 Menschen teilnehmen. Unter bestimmten Bedingungen sind sogar bis zu 4.000 Gäste erlaubt. Dann müssen die Menschen feste Sitzplätze haben, sie müssen auf den gesamten Raum aufgeteilt werden und die Räume dürfen nur zu einem guten Drittel belegt werden.

Ähnliche Regeln gelten für Veranstaltungen im Freien. Auch hier können 500 Personen, maximal jedoch 10.000 teilnehmen. Haben sie feste Sitzplätze, die auf der gesamten Fläche verteilt sind, darf beispielsweise ein Stadion gut zur Hälfte ausgelastet werden. Für alle Veranstaltungen müssen Hygienekonzepte erarbeitet werden. In Innenräumen gilt eine Maskenpflicht, im Freien ab einer Teilnehmerzahl von 100 Menschen.

Erleichterungen auch im musikalischen Bereich

Laienchöre dürfen wieder ohne Maske proben und auftreten. Für alle Mitglieder gilt allerdings die 2G-Plus-Regel. Das Publikum muss weiterhin eine Maske tragen. Eine Maskenpflicht gilt auch weiterhin beim Gemeindegesang im Gottesdienst. Blasmusiker dürfen wieder außerhalb beruflicher Tätigkeiten und Prüfungen musizieren.

