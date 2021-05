Corona: Dänemark lockert stark - Roskilde fällt trotzdem aus Stand: 04.05.2021 14:23 Uhr Die dänische Regierung hat sich auf den nächsten Öffnungsschritt verständigt. Wer davon profitieren will, muss getestet, geimpft oder von Corona genesen sein und das nachweisen. Für Festivals reichen die Lockerungen nicht.

Eine Hochzeit mit 25 Gästen bis spät in die Nacht, Restaurantbesuche drinnen ohne Reservierung, Schulen mit Ausnahme der Oberstufe geöffnet, 2.000 Zuschauer im Kinocenter oder 500 beim Rockkonzert - wo gibt es so etwa heutzutage? Die Antwort ist gar nicht so fern: in Dänemark. Trotz leicht steigender Inzidenzen bei höheren Werten als in Schleswig-Holstein haben sich Regierung und Opposition in der Nacht zu Dienstag darauf geeinigt, dänemarkweit ab Donnerstag wieder weitgehend zum normalen Leben zurückzukehren.

Geimpft? Getestet? Genesen? Dann gibt es den Coronapass.

Für die Lockerungen und Öffnungen gibt es eine Bedingung: Mit Coronapass geht in Dänemark fast alles. Dieser zeigt auf dem Handy, dass der Inhaber geimpft, von einer Infektion genesen ist oder einen negativen Test innerhalb der vergangenen 72 Stunden vorweisen kann. In Kinos, bei Messen und Konferenzen, Sport oder Konzerten gelten zusätzlich Flächenvorgaben und Abschnittsgrenzen: Von Donnerstag an sind pro Veranstaltung bis zu 2.000 Zuschauer möglich, zunächst in 500er-Blöcken bei festen Sitzplätzen. Schrittweise lockern sich diese Vorgaben dann über den Sommer.

Festival wie Roskilde wurden trotzdem abgesagt

Für ein Dutzend großer Rock- und Popfestivals wie in Roskilde reicht das aber nicht: Sie wurden jetzt abgesagt. Die Inzidenzen in Dänemark liegen derzeit zwischen 63 im Grenzland und 142 in Kopenhagen. Damit bleibt das Land offiziell Risikogebiet - deutsche Reiserückkehrer müssen weiter in Quarantäne. Wichtig zu wissen: Für den Coronapass ist eine dänische Identifikationsnummer nötig. Ausländer können Testergebnisse aber voraussichtlich auch schriftlich nachweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2021 | 12:00 Uhr