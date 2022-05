Bewohner von Haseldorf kämpfen für ihr Dorf Stand: 03.05.2022 13:35 Uhr "Einfach mal machen" ist vermutlich das Motto der Dorfgemeinde in Haseldorf. Zwei Männer tun fast alles dafür, um historische Gebäude im Ort zu erhalten, auch wenn sie dafür Niederlagen einstecken müssen.

Haseldorf im Kreis Pinneberg ist ihre Heimat und die wollen sie erhalten: Helmut "Helle" Ehlers und Stefan Nickels. Vor etwa drei Jahren hatten sie vor, den historischen Leuchtturm des Ortes zu kaufen. "Der ist aus dem 18. Jahrhundert, das ist ein Denkmal. Jeder Kapitän kennt den Julssand, das ist ein Traum!", schwärmt Helle Ehlers. Ein Unternehmer hatte aber mehr Geld geboten und den Zuschlag bekommen. Seitdem steht der Leuchtturm leer - und verfällt.

Historische Mühle ist zusammengefallen

Nicht der einzige Rückschlag für die Haseldorfer, wie Stefan Nickels erzählt: "Die alte Haseldorfer Mühle ist praktisch zerfallen, weil ein Hamburger das gekauft hat. Vor zwei Jahren hat sie noch gestanden. Da drohte sie zusammenzufallen und da hat man die sicherheitshalber mit einem Bagger zusammenstürzen lassen. Das ist natürlich ärgerlich!"

Der letzte Gasthof im Dorf

Ein neues Projekt dagegen hatte jetzt Erfolg. Die beiden Männer haben den letzten Landgasthof in Haseldorf gekauft und aufgepeppelt. "Wir haben mal insgesamt sieben Gasthöfe im Ort gehabt. Das ist der letzte. Kein Mensch nimmt heute Geld in die Hand und baut so einen Laden neu auf'm Dorf", sagt Stefan Nickels. Jetzt besitzen sie also einen etwa 100 Jahre alten Gasthof - nur betreiben können sie ihn nicht. Helle Ehlers schmunzelt: "Wären wir 20 Jahre jünger, hätten wir es selbst gemacht."

"Den Rest werden wir auch noch schaffen"

Deshalb hat die Suche nach einem Pächter angefangen. Zehn Jahre wollen sie den Gasthof verpachten und dann, so hoffen sie, an den neuen Betreiber übergeben: "Das Meiste haben wir jetzt geschafft, und den Rest werden wir auch noch schaffen. Wir haben es erhalten und das war uns wichtig", erzählen die beiden stolz. Und so kann sich die Dorfgemeinschaft hoffentlich bald wieder auf ein Bier im Haseldorfer Landgasthof treffen.

