Autofahrer fahren durch Rettungsgasse

Nach einem Unfall auf der Autobahn 24 am Montagabend wollten zwei Autofahrer nicht wie alle anderen im Stau stehen. Stattdessen sind sie durch die Rettungsgasse gefahren, bis sie von der Polizei gestoppt wurden.

Auf der A24 bei Rosenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) war ein Auto beim Überholen mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Pkw ging in Flammen auf. Der 31-Jährige Fahrer konnte sich aus dem Wrack retten und kam verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Autobahn war wegen der Löscharbeiten in Richtung Berlin gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Andere Fahrer alarmierten Polizei

Zwei Autofahrer hatten offenbar keine Lust zu warten - und fuhren kurzerhand durch die Rettungsgasse. Andere Autofahrer alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer am Parkplatz Rosenburg stoppen. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

