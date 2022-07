A7 und A215 gesperrt: Lkw mit 600 Schweinen verunglückt Stand: 13.07.2022 08:51 Uhr Ein mit 600 Schweinen beladener Lkw ist heute Morgen auf der A7 bei Neumünster im Graben gelandet. Der Fahrer, der Beifahrer und mehrere Tiere wurden verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Süden derzeit voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei kam der Transporter gegen 5.30 Uhr am Morgen bei Loop (Kreis Rendsburg Eckernförde) in der Nähe von Neumünster von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und sein Beifahrer seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Schweine müssen möglicherweise getötet werden

Geladen hatte der Lastwagen rund 600 Schweine. Beim Eintreffen der ersten Beamten lagen einige der Tiere zum Teil schwer verletzt im Grünstreifen, berichtete die Autobahnpolizei Neumünster. Um zu verhindern, dass die Schweine auf die Straße laufen, errichteten die Einsatzkräfte eine provisorische Absperrung. Die Bergung könne laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Tierärzte seien vor Ort. Einige Tiere müssen möglicherweise getötet werden.

A7 und A215 gesperrt - Staugefahr

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Bordesholm und Neumünster zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Warder abgeleitet. Auch auf der A215 ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Blumenthal gesperrt. Es kommt zu erheblichen Rückstaus.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie immer aktuell auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

