Stand: 16.09.2020 12:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

A21: Vollsperrung nach Lkw-Unfall bei Wankendorf

Nach einem Unfall auf der A21 ist die Autobahn in Richtung Süden zwischen der AS Wankendorf und AS Bornhöved voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lkw aus bislang unbekannten Gründen in die Mittelleitplanke. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Weil offenbar Betriebsstoffe ausliefen, streuten Einsatzkräfte diese mit Bindemittel ab. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird, steht noch nicht fest. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein bis 3 | 16.09.2020 | 13:05 Uhr