A20-Verzögerung behindert Stadtplanung in Bad Segeberg Stand: 07.03.2022 10:00 Uhr Seit Ende Januar ist klar: Der Weiterbau der A20 verzögert sich erneut. Wegen eines Biotops muss die Trasse noch einmal neu geplant werden. Das sorgt in der Stadt Bad Segeberg für Probleme und Frust.

Der Weiterbau der A20 vermittelt den Eindruck einer unendlichen Geschichte: Irgendwann soll sie komplett durch Schleswig-Holstein führen, immer wieder muss der Verlauf aber neu geplant werden, weil Probleme oder Bedenken auftreten. Aktuell ist es ein Biotop im Süden von Bad Segeberg, das den Baufortschritt aufhält. Bei der Südumgehung von Bad Segeberg und dem Anschluss an die A21 sei man auf neue zu schützende Lebensräume gestoßen, so die Planungsfirma. Die neuen Planungen dürften jetzt etwa zwei Jahre dauern.

Viel Verkehr und viel Lärm in Bad Segeberg

Damit verzögert sich auch die Verkehrsplanung in Bad Segeberg. "Die Stadt wird durch eine Kreuzung als Bundesstraße in zwei Teile geteilt", sagt Bürgermeister Toni Köppen. "Und das ist eigentlich das größte Problem, was wir durch die Nicht-Realisierung in Bad Segeberg haben." So rauscht der Verkehr quer durch die Stadt - seit Jahrzehnten warten die Segeberger auf die A20, die das Problem lösen und Abhilfe schaffen soll.

Doch so lange die Autobahn nicht weiter gebaut wird, könne der Bürgermeister nichts gegen das hohe Verkehrsaufkommen machen. Im Bereich der Dahlmannschule an der B206 sei die Lärmbelastung schon sehr hoch, sagt Köppen. Die neue Trasse der A20 würde zwar ebenfalls an einer Schule vorbeigehen, doch die sei wesentlich kleiner und könne beim Bau direkt einen entsprechenden Lärmschutz bekommen.

"Langfristige Planung macht keinen Sinn"

Eine schwierige Situation auch für die Verkehrsplaner der Stadt, sagt Antje Langethal vom Bauamt: "Das Verkehrskonzept muss ja auch die tatsächlichen Verkehrsströme berücksichtigen. Und so lange wir die nicht haben, macht es ja keinen Sinn, zehn Jahre im Voraus eine konkrete Planung vorzunehmen - mit angenommenen Zahlen, von denen wir nicht wissen, ob die zutreffen." Stattdessen muss die Stadt draufzahlen.

Etwa zehn Prozent Mehrkosten haben sie aktuell pro Jahr, schätzt Toni Köppen - für Straßeninstandhaltung, aber zum Beispiel auch für Luftfilteranlagen, in den an der Bundesstraße liegenden Schulen. Der Bürgermeister hofft auf Besserung: "Ich hoffe sehr, dass die jetzige Planung ein Ende findet und wir im Bereich der A20 Baurecht herstellen können. Das würde, glaube ich, viele von uns etwas ruhiger schlafen und uns für die Zukunft sicherer planen lassen."

Bisher endet die A20 im Osten von Bad Segeberg, soll aber irgendwann bis nach Niedersachsen reichen und im Süden an der Stadt vorbeigehen.

So lange sich der Ausbau aber verzögert, fließt der Verkehr weiter mitten durch Bad Segeberg.

