"Unser Schatz": Erinnern Sie sich an Ihren ersten Computer? Der C64, einer der meistverkauften Computer aller Zeiten, wurde auch in Braunschweig gebaut. Haben Sie auch Erinnerungsstücke? Die suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen".

Er ist golden und wirkt heute ziemlich aus der Zeit gefallen. Grob, mit einem dicken Kabel, so gar nicht tragbar. Doch er ist etwas Besonderes und war dazu überaus erfolgreich. Dieser Commodore 64, oder kurz C64, erinnert an die Zeit, als in Braunschweig noch Commodore-Computer hergestellt wurden. 1980 eröffnete der amerikanische Technologie-Riese dort ein Übersee-Werk.

75 Jahre Niedersachsen - unzählige Geschichten

Haben Sie auch noch Erinnerungen an frühere Zeiten, vielleicht einen Gegenstand, der eine ähnliche Erfolgsgeschichte hat? Solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und im Zuge einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

