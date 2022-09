Stand: 25.09.2022 08:57 Uhr Zwei Kinder und zwei Erwachsene sterben bei Unfall auf B51

In Bohmte sind in der Nacht zu Sonntag vier Menschen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren auf der B51 im Landkreis Osnabrück ein Auto und ein Lkw frontal zusammengestoßen. In dem Auto hätten zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder gesessen, die alle noch an der Unfallstelle gestorben seien, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lastwagenfahrer habe einen Schock erlitten. Die Ursache für die Kollision sei noch unklar.

