Stand: 07.07.2022 08:36 Uhr Werlte: Polizei fasst mutmaßliche Serieneinbrecher

Die Polizei hat in Werlte (Landkreis Emsland) drei mutmaßliche Serientäter festgenommen. Die Männer sind zwischen 19 und 21 Jahre alt und sollen zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen für mehr als 20 Diebstähle und Einbrüche im Emsland und im Landkreis Cloppenburg verantwortlich sein. Außerdem sollen sie versucht haben, eine Tankstelle in Esterwegen zu überfallen. Die drei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2022 | 07:30 Uhr