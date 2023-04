Stand: 23.04.2023 12:00 Uhr Werlte: 16-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend ist eine 16-Jährige bei einem Unfall in Werlte (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Mofa und einem 15-jährigen Sozius unterwegs, als sie laut Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Wie die Polizei mitteilte, kam die 16-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 15-jährige Sozius blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.04.2023 | 07:30 Uhr