Wegen Corona-Folgen: Meyer Werft erhält 14 Millionen Euro Stand: 02.02.2022 19:27 Uhr Wegen der Corona-Pandemie erhält die Meyer Werft 14 Millionen Euro. Das Papenburger Unternehmen sei von "besonderer Bedeutung für die Region und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen", so die Begründung.

Den Betrag teilen sich das Land Niedersachsen und der Bund, wie es am Mittwoch aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium hieß. Mit der Förderung sollen der Standort im Emsland und damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Ursprünglich lag die Fördersumme bei zwölf Millionen Euro, wegen Änderungen der beihilferechtlichen Regelungen gälten nun jedoch neue Höchstsätze für Förderungen.

VIDEO: Beschäftigte der Meyer Werft demonstrieren vor dem Landtag (1 Min)

Althusmann: Sicherung der 3.500 Arbeitsplätze

Weil die Meyer Werft auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert ist, war der Umsatz infolge der Corona-Pandemie eingebrochen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) verwies bei der Übergabe des Förderbescheids auf das "besondere landespolitische Interesse am Fortbestand des Unternehmens". Weil der Werft Aufträge für Kreuzfahrtschiffe fehlen, werden derzeit insgesamt 450 Stellen in Papenburg abgebaut. Daran wird auch der Förderbescheid nichts ändern: Mit dem Geld gleiche die Werft Verluste aus, die bei der verzögerten Abnahme des Schiffes "Iona" entstanden seien, so Althusmann. Langfristig gehe es um den Erhalt der Stellen von rund 3.500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen direkt bei der Meyer Werft.

