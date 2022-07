Stand: 10.07.2022 18:49 Uhr Wallfahrt mit Tradition: Pilgernde erreichen Telgte in NRW

Mehr als 4.500 Pilgerinnen und Pilger haben am Sonnabend an einer Wallfahrt zu Fuß von Osnabrück ins 46 Kilometer entfernte nordrhein-westfälische Telgte teilgenommen. Rund 500 Menschen startete bereits um 3 Uhr früh am Rande der Osnabrücker Innenstadt. Auf dem Weg schlossen sich vielerorts Menschen an. An der Spitze wurde ein Kreuz getragen. "Die Leute freuen sich, wieder zu singen und zu beten", sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. Er sprach in Oedingberge in Nordrhein-Westfalen zu der großen Pilgergruppe und ging eine Teilstrecke zu Fuß mit. Die Wallfahrt gibt es bereits seit 1852 - noch nie fiel sie aus. Auch während der Corona-Pandemie ging es in kleinen Gruppe oder einzeln los. Für viele gläubige Katholiken ist sie ein besonderes Ereignis.

