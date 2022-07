Stand: 18.07.2022 10:32 Uhr Waldbrand im Emsland - 200 Feuerwehrleute im Einsatz

In einem Waldgebiet im emsländischen Schapen ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr standen rund 5.000 Quadratmeter in Flammen. Mehr als 200 Feuerwehrleute konnten den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Die Kreisstraße 316 im Landkreis Emsland war währenddessen gesperrt. Die Feuerwehr setzte zur Erkennung von Glutnestern mehrere Drohnen ein, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es demnach nicht. Die Ursache für das Feuer sei bislang unklar.

