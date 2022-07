Stand: 06.07.2022 10:12 Uhr Vier Kinder und eine Frau bei Brand in Dörpen verletzt

In Dörpen im Landkreis Emsland sind beim Brand eines Einfamilienhauses am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden - darunter eine 34-jährige Frau durch eine Rauchgasvergiftung schwer. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Vier Kinder im Alter von ein, vier, acht und zehn Jahren trugen leichte Verletzungen davon und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Umstände sind noch unklar. Die Feuerwehr Dörpen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.07.2022 | 10:30 Uhr