Stand: 03.06.2022 12:56 Uhr Vergewaltigung in Osnabrück: Verdächtiger in U-Haft

Das Amtsgericht Osnabrück hat am Donnerstag Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger erlassen, wie die Polizeiinspektion Osnabrück am Freitag mitteilte. Der 26 Jahre alte Mann soll den Ermittlern zufolge am Mittwochnachmittag eine 22-Jährige in einer Kleingartenanlage am Hunteburger Weg vergewaltigt haben. Trotz Gegenwehr habe der Täter nicht von der Frau abgelassen, teilte die Polizei mit. Zwei Zeugen seien auf die Hilferufe der 22-Jährigen aufmerksam geworden. Einer der Zeugen versuchte, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und flüchtete mit seinem Fahrrad. Ein Zeuge fotografierte den Täter. Einer der alarmierten Polizisten identifizierte den 26-Jährigen anhand des Bildes. Dieser sei wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten. Beamte nahmen den Mann in dessen Wohnung fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.06.2022 | 13:30 Uhr