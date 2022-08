Verfehlt Gasspeicher in Rehden die Füllmengen-Vorgabe? Stand: 23.08.2022 15:59 Uhr Der größte Gasspeicher Deutschlands in Rehden (Landkreis Diepholz) wird die Vorgaben zum Füllstand im Winter möglicherweise verfehlen. Derzeit liege der Füllstand bei mehr als 60 Prozent.

Es habe unter anderem physikalische Gründe, dass der Speicher nicht schneller befüllt werden könne, sagte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Im Frühsommer hatte die Bundesnetzagentur den Speicher als Treuhänderin von Gazprom Germania übernommen, da war der Speicher nahezu leer.

Füllstand der Gasspeicher deutschlandweit im Soll

Aktuelle Daten zeigen, dass der Füllstand der Gasspeicher derzeit dem üblichen Anstieg im Jahresverlauf folgt. Mit 80 Prozent liegt er rund einen Prozentpunkt über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre. Vergleicht man nur mit dem Jahr 2021, so ist der Füllstand aktuell höher als damals um diese Zeit. Das neue Gasspeichergesetz, das Bundestag und Bundesrat infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine beschlossen hat, sieht vor, dass die Gasspeicher in Deutschland bis zum 1. Oktober auf bis zu 85 Prozent und am 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein müssen.

