Vechta: Betrügerische "Wahrsager"-Bande festgenommen

Eine unbekannte Anruferin, die sich als Wahrsagerin bezeichnete, hatte bereits in der vergangenen Woche eine Frau aus Damme (Landkreis Vechta) um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht - am vergangenen Dienstag rief die Person erneut an und prophezeite Unheil. Das teilte die Polizei mit. Die Frau müsse, um Unglück abzuwenden, eine hohe Bargeldsumme bezahlen, so die Anruferin. Da die Frau die Summe nicht aufbringen konnte, nahm sie Kontakt zu ihrer Tochter auf. Die Tochter informierte die Polizei. Bei der Geldübergabe wurde ein 22-Jähriger festgenommen, bei der anschließenden Fahndung zwei weitere Komplizen. Gegen die drei wurde Haftbefehl erlassen.

