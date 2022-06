Varusschlacht wird bei Römer- und Germanentagen lebendig Stand: 05.06.2022 15:02 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung war es am Sonntag endlich wieder so weit: Das Varusschlacht-Museum startete mit etwa 250 Darstellern die Römer- und Germanentage.

Auf dem Museumsgelände in Bramsche-Kalkriese bei Osnabrück können sich die Gäste etwa einen Eindruck von den Händlern und Handwerkern der Antike verschaffen oder dabei zusehen, wie die Soldaten des antiken Römischen Reiches Marschübungen absolvieren und das Bogenschießen üben. Die Legionäre laufen über einen schmalen Holzdamm, Germanen mit langen Holzstangen versuchen sie herabzustoßen. Dies soll zumindest symbolisch an die Schlacht um das Jahr 9 nach Christi Geburt erinnern, in der germanische Stämme drei römische Legionen im dichten Wald vernichtend geschlagen haben. Die Veranstaltung geht über zwei Tage und endet am Pfingstmontag um 18 Uhr.

VIDEO: Auf den Spuren der Varusschlacht im Osnabrücker Land (4 Min)

Archäologische Funde in und um Kalkriese

Der Sieg des Germanenfürsten Hermann (Arminius) über den Feldherren Varus ist in der römischen Geschichtsschreibung belegt. Der genaue Ort der Schlacht am Teutoburger Wald ist nicht bekannt, allerdings bezeugen archäologische Funde in und um Kalkriese, dass dort römische Truppen geschlagen wurden.

Einblick in eine römische Garküche

Auf dem Programm steht neben den kämpferischen Auseinandersetzungen auch ein Einblick in römische und germanische Handwerkskunst, etwa die Textil- und Waffenherstellung, Kunsthandwerk und das Keltern von Amphorenweinen. Zu sehen ist auch auch die antike Parfümproduktion, und auf dem Marktplatz können Besuchende in eine römische Garküche hineinschnuppern. Die Gruppen mit Darstellern aus Deutschland, Polen und Rumänien hätten ihre Kostüme selbst angefertigt und wollten einen Einblick in die antike Kultur geben, sagt Museumssprecherin Frauke Hein. "Da wird sehr viel Wert auf Authentizität gelegt."

Varusschlacht wird bei Römer- und Germanentagen lebendig In Kalkriese konnten sich Besucher am Pfingstsonntag wieder in die Zeit antiker Kampf- und Handwerkskunst versetzen lassen. Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr Hinweis: Vorverkauf 4. April - 3. Juni 2022, Museum und Park Kalkriese: täglich 10-18 Uhr. Telefonisch: Mo.-Fr., 8-13 Uhr, Tel: (05468) 9204-18 In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.06.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frühgeschichte