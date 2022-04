Stand: 01.04.2022 07:57 Uhr Unfälle durch Glatteis - Mann in Melle schwer verletzt

Schnee und Glatteis haben am Freitagmorgen im Berufsverkehr zu Verkehrsunfällen geführt. Die Leitstelle Osnabrück etwa meldete insgesamt sechs Unfälle, darunter einen schweren Unfall in Melle: Ein 37-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und und landete im Graben. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Osnabrücker Straße in Melle wurde deshalb voll gesperrt.

