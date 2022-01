Stand: 21.01.2022 13:23 Uhr Unbekannte verteilen Falschgeld in Damme

Unbekannte verteilen offenbar seit Tagen Falschgeld in der Stadt Damme (Landkreis Vechta). So fand bereits am vergangenen Sonnabend eine Spaziergängerin zwölf gefälschte 50-Euro-Scheine in einer Hecke. Ein Mann entdeckte vier gefälschte Fünfziger auf einem Gehweg. Auch in den folgenden Tagen tauchten immer wieder gefälschte Geldscheine in Damme auf. Die Polizei rät dringend dazu, Geldscheine, die gefunden wurden, gründlich auf ungewohnte Merkmale zu prüfen. Die wissentliche Weitergabe gefälschter Scheine sei strafbar, erklärte eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.01.2022 | 13:30 Uhr