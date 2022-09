Stand: 10.09.2022 08:57 Uhr Überholmanöver missglückt: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholversuch ist ein Motorradfahrer in Meppen schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte am Freitagabend nach einem Kreisverkehr versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei war er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Meppen sucht Zeugen zum genauen Unfallhergang. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05931) 94 90 entgegen genommen.

