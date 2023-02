Stand: 26.08.2019 08:21 Uhr Turnhallen-Dach in Lingener Schule stürzt ein

In der Johannesschule in Lingen stürzt im Januar das Dach der Turnhalle ein. Das große Glück: Die Halle steht seit einigen Tagen leer, nachdem der Hausmeister Mängel an der Dachkonstruktion entdeckt hatte. So wird bei dem Einsturz niemand verletzt.

Balken gaben im Laufe der Zeit nach

Die Stadt beauftragt Gutachter mit der Suche nach der Ursache. Das Ergebnis steht im September fest: Hauptursache für den Einsturz ist demnach die schlechte Qualität der Dachbalken. Im Laufe der Zeit gaben die Balken nach. Zudem war ein Leimbinder zwischen den Holzschichten falsch aufgetragen worden und konnte so nicht richtig kleben. Diese Mängel seien von außen nicht zu sehen gewesen, sagt Stadtbaurat Lothar Schreinemacher. Um sie zu entdecken, hätte man die Balken aufsägen müssen. Die Dachkonstruktion stammte aus den 60er-Jahren.

Wer kommt für die Schäden auf?

Die Firma des Herstellers gibt es heute nicht mehr. Daher ist bislang unklar, wer für die Schäden aufkommt. "Wir klären momentan juristisch, ob noch jemand belangt werden kann", so Schreinemacher. Nach dem Gutachten stehe nun fest, dass ein kompletter Neubau der Halle nicht nötig ist. Das Dach wird wieder aufgebaut. Die Kosten werden auf 750.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2019 | 08:00 Uhr