Stand: 03.02.2022 14:19 Uhr Trotz Corona-Pandemie: Berentzen macht erneut Gewinn

Der Getränke-Hersteller Berentzen aus Haselünne (Landkreis Emsland) hat während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erneut den Gewinn gesteigert. Nach vorläufigen Geschäfts-Zahlen werde das Ergebnis vor Zinsen und Steuern voraussichtlich bei 6,7 Millionen Euro liegen - ein Plus von 28,8 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Umsätze der Berentzen-Gruppe sind unter Corona-Bedingungen hingegen um 8,5 Millionen Euro gesunken. Für das neue Geschäftsjahr rechnen die Emsländer mit höheren Energie- und Rohstoffkosten, hieß es weiter. Auch gestörte Lieferketten dürften die Kosten weiter in die Höhe treiben und den Gewinn schmälern.

