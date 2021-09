Tötungsdelikt in Rieste: Tatverdächtiger Enkel sitzt in Haft Stand: 10.09.2021 14:50 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 82-Jährigen hat das Amtsgericht Osnabrück Untersuchungshaft für den Enkelsohn angeordnet. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Der 27-Jährige wurde am Donnerstag von Italien nach Deutschland überführt - nachdem er dort vor gut zwei Wochen auf seiner Flucht in der Nähe von Rom festgenommen worden war. Die Behörden hatten per europäischem Haftbefehl nach ihm gesucht.

Enkelsohn belastete sich bei Telefonat selbst

Seine 82-jährige Großmutter war Mitte August leblos in ihrer Wohnung in Rieste im Landkreis Osnabrück gefunden worden. Da für die Ermittler einiges auf einen unnatürlichen Tod durch Fremdeinwirkung hindeutete, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Enkel geriet schnell in den Fokus, weil er sich selbst telefonisch meldete und als Täter belastete.

