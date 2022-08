Tigerbabys im Tierpark Ströhen gedeihen prächtig Stand: 24.08.2022 15:56 Uhr Vier Wochen ist es her, dass im Tierpark Ströhen (Landkreis Diepholz) zwei sibirische Tigerbabys zur Welt gekommen sind. Nun wurden sie das erste Mal untersucht - und ihr Geschlecht festgestellt.

"Es sind Katze und Kater. Das ist natürlich genau das, was wir uns gewünscht haben", freut sich Tierarzt und Eigentümer des Tierparks, Nils Ismer. Vor vier Wochenhatte Tigerdame "Amira" die beiden Babys zur Welt gebracht. Ismer beteiligt sich an einem Arterhaltungsprogramm, denn sibirische Tiger sind vom Aussterben bedroht. Seinen Angaben zufolge leben noch rund 600 Exemplare in freier Wildbahn. In deutschen Zoos sind es 20. Sibirische Tiger gehören zu den größten Raubkatzen der Welt. Ismers Ziel ist es, Zuchtprogramme zu unterstützen. Auch die beiden noch namenlosen Tiger-Geschwister in Ströhen könnten dazu beitragen, dass ihre Art erhalten bleibt.

