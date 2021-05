Tiertransport nach Marokko: OVG Lüneburg prüft Beschwerde Stand: 25.05.2021 17:38 Uhr Das OVG Lüneburg könnte noch heute entscheiden, ob ein Rinder-Transport nach Marokko rechtens ist. Nach der Beschwerde des Landkreises Emsland muss nun der Rinderzüchter Stellung nehmen.

Nachdem am Dienstagmorgen eine Beschwerde des Landkreises Emsland beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gegen die erstinstanzliche Transport-Genehmigung eingegangen war, hat der Landkreis am Dienstagnachmittag seine Begründung nachgelegt. Das erfuhr der NDR Niedersachsen vom OVG-Sprecher Heiko Leitsch. Nun ist das Rinderzucht-Unternehmen am Zug. Das Gericht hat der Firma eine Frist bis Dienstagabend eingeräumt: Bis dahin kann das Unternehmen Stellung zu der Beschwerde nehmen.

Transport könnte theoretisch noch gestoppt werden

Nach Informationen des Landwirtschaftsministeriums war der Transport am Nachmittag noch nicht gestartet. Ein Sprecher des Landkreises konnte dazu keine Angaben machen. Grundsätzlich hätten Beschwerden in der Regel aber keine aufschiebende Wirkung, sagte OVG-Sprecher Leitsch. Rein theoretisch gäbe es noch die Möglichkeit, dass der Transport nicht stattfindet: Nämlich dann, wenn der Transport bis zum Eingang der Stellungnahme noch nicht in Bewegung gesetzt wurde und das OVG der Beschwerde des Landkreises stattgibt.

Otte-Kinast will Fragen grundsätzlich klären lassen

Am Montag hatte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) den zuständigen Landkreis Emsland angewiesen, gegen den Beschluss des Osnabrücker Verwaltungsgerichts unverzüglich Beschwerde einzulegen. Sie will damit die Frage des Tierschutzes bei diesen Transporten richterlich geklärt wissen und damit Rechtssicherheit bekommen. Sie bedauere den Entschluss der Osnabrücker Richter, den Transport zu genehmigen, so die Ministerin. Am Donnerstag hatte Otte-Kinast den Transport per Erlass untersagt. Das betroffene Rinderzucht-Unternehmen wehrte sich per Eilantrag vor Gericht und bekam am Freitag recht.

Proteste von Tierschützern in Messingen

Tierschützer der Organisation "Vier Pfoten" positionierten sich deshalb am Dienstag vor der Tiersammelstelle in Messingen in der Samtgemeinde Freren. Sie wollen den Transport verhindern - eine Sitzblockade sei im Gespräch, sagte eine Sprecherin. Die Tierschützer kritisieren die langen Transportstrecken, bemängeln die Versorgung der Rinder unterwegs und bezweifeln auch, dass sie vor Ort tierschutzgerecht behandelt werden.

Videos 2 Min "Bayerische Tiere werden zukünftig in Bayern abgefertigt" Agrarministerin Otte-Kinast hat einen Transport bayerischer Rinder über Aurich nach Marokko scharf kritisiert. (29.04.2021) 2 Min

Richter sahen keine Belege für Tierschutz-Mängel

Auch das Ministerium hatte sein Verbot mit vermuteten tierschutzrechtlichen Verstößen begründet. Förmlich begründete Otte-Kinast das mit dem Aspekt, dass die Tiere in den Drittländern betäubungslos getötet, also geschächtet werden. Das sei nicht mit dem nationalen Tierschutzrecht vereinbar, so die Ministerin. Sie sagte zudem, dass Kühe aus Norddeutschland wegen des anderen Klimas und des anderen Futters nicht in Marokko leben sollten. Sie will die Transporte deswegen am liebsten vom Bund oder von der EU unterbunden sehen. Die Verwaltungsrichter in Osnabrück hatten argumentiert, dass es keine konkreten Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Rinder in Marokko nicht entsprechend dem nationalen Tierschutzstandard gehalten werden könnten. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass die tragenden Rinder zum Zweck einer tierschutzwidrigen Schlachtung oder Schächtung exportiert würden. Bei dem Abnehmer in Marokko handele es sich um einen Molkereibetrieb, so die Richter.

Bereits Anfang Mai wollte das Landwirtschaftsministerium verhindern, dass 270 Rinder von Aurich nach Marokko transportiert werden. Dieses Verbot wurde vom Verwaltungsgericht Oldenburg gekippt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.05.2021 | 15:00 Uhr