Stand: 23.03.2023 15:25 Uhr Tempolimit: Klimaaktivisten schrauben Schilder an der A1 ab

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben nach eigenen Angaben Schilder an der Autobahn 1 abgeschraubt, um dort sozusagen ein Tempolimit einzuführen. Zwischen Bramsche und Osnabrück haben sie demnach in den vergangenen Tagen Schilder zur Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzungen abmontiert. Seit Januar sind mehrfach entsprechende Schilder an Autobahnen entfernt worden. Anfang des Jahres war die A39 zwischen Hamburg und Lüneburg Ziel der Aktivistinnen und Aktivisten. Auch für diese Aktion erklärte sich Extinction Rebellion verantwortlich. Die Schilder wurden danach wieder aufgestellt.

Weitere Informationen Nach Klimaprotest: Verkehrsschilder an A39 wieder angebracht Mutmaßlich Klimaaktivisten hatten zwischen Lüneburg und Hamburg Verkehrsschilder, die Tempolimits aufheben, entfernt. (04.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.03.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Luftverschmutzung Straßenverkehr