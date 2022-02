Störche schaffen Fakten: Rechtsstreit in Melle beendet Stand: 22.02.2022 15:22 Uhr Ein nistendes Storchenpaar hat dafür gesorgt, dass ein Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Oldenburg vorzeitig zuende ging. Eine Windenergie-Firma wollte eine Nisthilfe abreißen lassen.

Die Nisthilfe steht auf einem Privatgrundstück in Melle (Landkreis Osnabrück) - in unmittelbarer Nähe einer Windkraftanlage. Der Landkreis hatte den zehn Meter hohen Pfahl mit einer Plattform für das Nest dort allerdings verboten und verlangt, ihn woanders neu aufzubauen. Ein Verhandlungstermin zur Schlichtung des Konflikts zwischen der Windenergie-Firma und dem Grundstückseigentümer stand bereits fest, doch ein Storchenpaar hat jetzt neue Fakten geschaffen.

Störche kommen dem Gericht zuvor

Wenige Tage vor dem Termin kehrten die Tiere aus dem Winterquartier zurück und begannen mit dem Nestbau. "Damit kommt ein Rückbau der Nisthilfe in dieser Saison nicht mehr in Frage, denn die Störche stehen unter Naturschutz", teilte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts am Dienstag mit. Der Grundstückseigentümer muss die Kosten des Rechtsstreits übernehmen, da er das Verfahren voraussichtlich verloren hätte, so die Richter.

Windradbetreiber verklagte Storchenfreund im Eilverfahren

Ursprünglich war die Windenergie-Firma gegen den Grundstückseigentümer vor Gericht gezogen, weil dieser die Verfügung des Landkreises nicht schnell genug umgesetzt hatte. Diesen Sachverhalt bekräftigte das Gericht am Dienstag erneut. Ob es nach der Brutperiode zu einem neuen Verfahren kommt, steht noch nicht fest. Das Storchenpaar hatte schon in den Vorjahren die Nisthilfe bei Melle bezogen. Ein ähnlicher Rechtsstreit hatte vor ein paar Wochen im Landkreis Wesermarsch für Aufsehen gesorgt. Dort schaffte es eine Baufirma im Auftrag des Landkreises allerdings noch vor Rückkehr der Störche, die Nisthilfe abzureißen.

