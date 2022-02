Stadtwerke Huntetal: Vorwürfe gegen Aufsichtsrat Stand: 22.02.2022 16:44 Uhr Die Stadtwerke Huntetal müssen einen früheren Geschäftsführer wahrscheinlich weiter bezahlen. Ehemalige Mitglieder erheben nun Vorwürfe gegen den Aufsichtsrat. Es sei viel Geld verschwendet worden.

In dem Fall geht es um die fristlose Kündigung des ehemaligen Chefs des kommunalen Energieversorgers. Das Landgericht Verden hatte im Sommer vergangenen Jahres geurteilt, dass der Rauswurf des Managers nicht gerechtfertigt war. Nun müssen die Stadtwerke Huntetal ihm möglicherweise bis Ende der ursprünglichen Vertragslaufzeit 2025 sein Gehalt zahlen. Das könnte den Energieversorger und somit indirekt die Kundinnen und Kunden eine Millionensumme kosten. Schon im Zuge des Rechtsstreit hatte es mahnende Stimmen gegeben, sich doch gütlich zu einigen, um Kosten zu sparen.

Vorwürfe auch gegen den Bürgermeister von Diepholz

Vier frühere Aufsichtsratsmitglieder kritisieren nun unter anderem den Bürgermeister der Stadt Diepholz, Florian Marré, der inzwischen in dem Gremium sitzt. Im Laufe der Querelen gab es Beschwerden, er sei weder bei Anfragen im Rat noch in der Öffentlichkeit besonders auskunftsbereit gewesen. Die Stadt Diepholz ist Hauptgesellschafter der Stadtwerke Huntetal - neben weiteren Gemeinden. Nun hat eine Fraktion im Rat der Stadt einen Antrag gestellt, ein Disziplinarverfahren gegen Marré zu prüfen. Der Landkreis Diepholz bestätigte dem NDR in Niedersachsen, dass geprüft werde, ob "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen."

