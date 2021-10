Stand: 01.10.2021 11:58 Uhr Sprengung mit Verletzten in Meppen: Reizstoff freigesetzt

Bei der folgenreichen Sprengung von alter Munition auf dem Gelände der Bundeswehr in Meppen ist wie vermutet ein Reizstoff freigesetzt worden. Das geht aus ersten Untersuchungen des Wehrtechnischen Instituts für Kampfstoffe in Munster (Heidekreis) hervor. Um welchen Stoff es sich genau handelte, soll eine weitere Analyse klären. Nach dem Vorfall am 22. September waren sechs Beteiligte mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Bundeswehr überlegt nach Informationen des NDR in Niedersachsen nun, ob in Meppen beim Sprengen von Munition künftig Gasmasken getragen werden müssen.

