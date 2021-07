Stand: 08.07.2021 19:02 Uhr Spontan-Impfungen in Bad Essen gut angenommen

Ohne Termin und Anmeldung, dafür aber mit Wartezeit: Die Impfaktion des Landkreises Osnabrück auf dem Wochenmarkt in Bad Essen ist am Donnerstag gut angenommen worden. Vor dem Impfbus bildeten sich lange Schlangen. Impfwillige konnten sich dort zwischen 14 und 18 Uhr spontan für eine Erstimpfung anstellen - unter anderem mit dem Wirkstoff von Biontech. Das Angebot richtete sich an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene. Für die beim Impfstoff Biontech notwendige zweite Dosis müssen die Geimpften dann ins Impfzentrum gehen. Bereits am vergangenen Freitag hatte es eine Impfaktion des Landkreises auf dem Wochenmarkt von Bramsche gegeben. Dabei wurden etwa 700 Impfdosen verabreicht.

