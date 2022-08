Stand: 04.08.2022 12:36 Uhr Sperrung der A31: Jungbullen aus Viehtransporter entlaufen

Drei aus einem Viehtransporter entkommene Rinder haben am frühen Donnerstagmorgen zu einer zweistündigen Sperrung der Autobahn A31 bei Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) geführt. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw auf einem Rastplatz in der Nähe der Anschlussstelle Lingen geparkt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes habe sich dann eine Tür des Transporters geöffnet - was drei Jungbullen zur Flucht nutzten. Sie wurden allerdings wenig später wieder eingefangen. Der Ausflug blieb ohne weitere Folgen: Schäden habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.08.2022 | 13:30 Uhr